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В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост

Сен 2
Астраханская область Южный федеральный округ
В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост

В Астраханской области в школе имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово Приволжского района 2 сентября состоялся телемост с учащимися туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина в Ашхабаде. В нем приняли участие врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.
Школа в селе Фунтово в Астраханской области была построена по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за счет бюджетных средств этой страны. Ей присвоено имя Махтумкули Фраги - туркменского поэта, который неоднократно приезжал в Фунтово, жил на этой земле, создавая свои произведения, которые стали классикой мировой литературы.

«От себя лично и от лица всех астраханцев хочу поблагодарить президента Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова за этот замечательный дар, который преподнесен нашей области. Школа Махтумкули Фраги поражает своей красотой. Здесь созданы все условия для того, чтобы гармонично развивались наши дети. Она прекрасно технически оснащена», - сказал руководитель Астраханской области.

Двухэтажный учебный комплекс общей площадью свыше 3,5 тыс. кв. метров оснащен самым современным оборудованием, а пришкольной территории оборудованы спортивная и географическая площадки. В учебном блоке начальных классов предусмотрены спальные помещения для групп продленного дня.

В школе, рассчитанной на 190 учащихся, сформирован прекрасный педагогический коллектив. Но поскольку большинство жителей села Фунтово сегодня составляют этнические туркмены, ожидается, что министерство образования Туркменистана направит в новую школу учителя туркменского языка.

Приветствуя участников телемоста, врио губернатора Игорь Бабушкин подчеркнул, что между Астраханской областью и Туркменистаном существуют прочные связи, которые в дальнейшем будут только расширяться.

Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович отметил символичность проведения телемоста между двумя школами в День знаний, подчеркнув важность укрепления дружбы и сотрудничества России и Туркменистана.

«Пусть этот день знаний станет успешным стартом дружбы между нашими школами!», - подвела итоги телемоста директор ашхабадской школы им. А. С. Пушкина Елена Сысоева, выразив надежду на постоянное взаимодействие с коллегами из Фунтово.

2 Сен 2019, Администрация Губернатора Астраханской области / Астраханская область


 
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