В деловом центре «Геометрия бизнеса» открылись дни муниципалитетов Тамбовской области



В деловом пространстве «Геометрия бизнеса» начались презентации экономического и инвестиционного потенциала муниципалитетов Тамбовской области. Сегодня здесь открылись дни города Рассказово.

Деловое пространство «Геометрия бизнеса» создано в целях поддержки предпринимательства в Тамбовской области. Под одной крышей здесь объединены различные организации и инфраструктурный сервис для открытия и ведения бизнеса. Губернатор Александр Никитин поставил задачу максимально использовать возможности этого центра.

- На одном из госсоветов глава региона поручил использовать площадку «Геометрии бизнеса» для презентации муниципалитетов. Мы открыли этот центр для того, чтобы не только тамбовские предприниматели, но и предприниматели из других районов могли здесь получить все услуги, которые им нужны, новые знания, практики, помощь, которая потребуется для развития бизнеса, - отметил первый вице-губернатор Александр Ганов.

Вместе с другими гостями мероприятия он ознакомился с товарами и услугами, которые презентовали рассказовские предприниматели. Широко представлена продукция пищевой промышленности, народных промыслов и пользующийся большим спросом рассказовский трикотаж. О трудовых ресурсах, инвестиционных площадках, развивающихся производствах рассказал глава Рассказово Алексей Колмаков.

На территории города работают 5 крупных и средних предприятий. Объем отгруженных товаров в 2017 году увеличился на 14,5% и превысил 1,6 млрд рублей. Оборот продукции и услуг, производимый малыми предприятиями, составил 2,5 млрд рублей. В этой сфере работают 6 тысяч человек - каждый третий трудоспособный житель города. Лидерами промышленного комплекса Рассказово, как по показателям выпуска и отгрузки продукции, численности работающих, уровню заработной платы, так и по социальной значимости, налоговой доли города являются: АО «Биохим», ООО «Фарадей», народное предприятие «Хлеб».

В малом бизнесе в прошлом году появилось 24 новых предприятия и начали свою деятельность 152 индивидуальных предпринимателя, дополнительно создано 270 рабочих мест. Предприниматели города Рассказово — ежегодные участники и победители областного конкурса «Лучший предприниматель года».

Алексей Колмаков отметил, что стратегическая цель города в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса. Практические вопросы развития территории будут обсуждены в рамках круглых столов, дискуссионных площадок с представителями власти и институтов поддержки бизнеса.