В Дагестане открыли сразу 15 школ к новому учебному году
Сен 3
Региональные власти планируют достроить еще 9 школ до конца этого календарного года, чтобы решить проблему с трехсменным режимом обучения детей
15 новых школ, открытых как в Махачкале, так и в сельских районах, в этом учебном году приняли 5440 детей. Это позволит перевести семь школ республики с трехсменного обучения на работу в одну смену.
По данным пресс-службы правительства Республики Дагестан, в общей сложности 1 сентября в Дагестане начала работу 1461 школа, а первые классы приняли 51 тысяч детей.
Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ
3 Сен 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|3 Сен:
|3 Сен:
|31 Авг:
Центральный федеральный округ:
|3 Сен:
|3 Сен:
|3 Сен:
РОССИЯ:
|3 Сен:
|31 Авг:
|31 Авг: