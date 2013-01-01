В Дагестане открыли сразу 15 школ к новому учебному году



Региональные власти планируют достроить еще 9 школ до конца этого календарного года, чтобы решить проблему с трехсменным режимом обучения детей

15 новых школ, открытых как в Махачкале, так и в сельских районах, в этом учебном году приняли 5440 детей. Это позволит перевести семь школ республики с трехсменного обучения на работу в одну смену.

По данным пресс-службы правительства Республики Дагестан, в общей сложности 1 сентября в Дагестане начала работу 1461 школа, а первые классы приняли 51 тысяч детей.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ