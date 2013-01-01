В Дагестане открыли крупнейшую на юге России Единую клинико-диагностическую лабораторию
Янв 21
Лаборатория построена в Буйнакске в рамках государственно-частного партнерства и оснащена самым современным медицинским оборудованием.
Теперь для того, чтобы сдать анализы, не обязательно ехать в Буйнакск. В больницах, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах проводится забор биоматериала, который в дальнейшем поступает в централизованную лабораторию для проведения общеклинических, биохимических и других исследований.
Такая централизация исследований повышает доступность медицинской помощи для пациентов и качество результатов проведенных анализов, позволяет более эффективно использовать финансовые средства.
На сегодняшний день бесплатно по направлению лечащего врача могут сдать анализы пациенты лечебно-профилактических учреждений, расположенных в Буйнакском, Сергокалинском, Карабудахкентском, Унцукульском, Гумбетовском районах.
С июня текущего года жители всех территорий Республики Дагестан смогут бесплатно сдавать анализы в Единой клинико-диагностической лаборатории по полису ОМС и направлению врача.
Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ
21 Янв 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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