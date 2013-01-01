В Дагестане начали расширять самую крупную обувную фабрику на Северном Кавказе



В Махачкале (Республика Дагестан) началось строительство нового корпуса обувной фабрики «ДОФ», которая станет самой крупной на Северном Кавказе. Общий объем инвестиций в реализацию проекта по расширению производства составит порядка 200 млн рублей. Дополнительно будет создано более 300 рабочих мест.

Завершить строительство нового четырехэтажного здания фабрики с самой современной инфраструктурой планируется уже в текущем году, а запустить производство в начале 2021 года.

В настоящее время осуществлена заливка фундамента, огорожена зона строительного участка с установленным освещением для проведения работ в темное время суток. До конца февраля будет сдан первый этаж здания.

Основное направление деятельности компании — производство обуви специального назначения: армейские ботинки с высокими берцами, полуботинки и туфли высшего офицерского состава.

Продукция военного назначения разрабатывается для силовых структур МВД, МЧС, различных подразделений спецназа, внутренних войск, пограничных войск и охранных структур и т. д. Также фабрика специализируемся на производстве обуви гражданского назначения.

Фабрика осуществляет полный цикл производства: изготавливает стельки, подошвы для обуви и т.д. Продукцию экспортируют в Казахстан, Белоруссию, Украину. Расширение предприятия позволит значительно увеличить объемы производства.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ