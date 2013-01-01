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В Дагестане готовятся к уборке первого урожая хлопчатника

Сен 27
Москва Центральный федеральный округ
В Дагестане готовятся к уборке первого урожая хлопчатника

Эксперимент по выращиванию хлопка проводят в селе Кунбатар Ногайского района, где муниципалитет выделил фермеру Эдуарду Паку два гектара пашни.
Здесь выращиваются сорта «Агропак-73» и «ПГСХ-10 и проходит испытания новый сорт. Планируется собрать до 30 центнеров культуры с каждого гектара.

В отличие от Узбекистана и других регионов традиционного хлопководства, в Дагестане применяется не арычная система полива, а капельное орошение. Это позволяет сократить количество используемой для воды и удешевляет процесс возделывания культуры, которая в качестве сырья широко применяется в текстильной, автомобильной и оборонной промышленности.

Уроженец Волгоградской области Эдуард Пак оптимистично оценивает перспективы своего пилотного проекта с учетом высокой мировой цены на хлопок-сырец и того, что на каждом этапе последующей переработки цена реализации вырастает в несколько раз.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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