В Дагестане готовятся к уборке первого урожая хлопчатника



Эксперимент по выращиванию хлопка проводят в селе Кунбатар Ногайского района, где муниципалитет выделил фермеру Эдуарду Паку два гектара пашни.

Здесь выращиваются сорта «Агропак-73» и «ПГСХ-10 и проходит испытания новый сорт. Планируется собрать до 30 центнеров культуры с каждого гектара.

В отличие от Узбекистана и других регионов традиционного хлопководства, в Дагестане применяется не арычная система полива, а капельное орошение. Это позволяет сократить количество используемой для воды и удешевляет процесс возделывания культуры, которая в качестве сырья широко применяется в текстильной, автомобильной и оборонной промышленности.

Уроженец Волгоградской области Эдуард Пак оптимистично оценивает перспективы своего пилотного проекта с учетом высокой мировой цены на хлопок-сырец и того, что на каждом этапе последующей переработки цена реализации вырастает в несколько раз.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ