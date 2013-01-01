В Чувашии начали строительство завода промышленного холодильного и вентиляционного оборудования



В Канашском районе Республики Чувашия на территории ТОСЭР «Канаш» начато строительство нового завода по высокотехнологичному производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Общая стоимость проекта составляет более 440 млн рублей. Уже на первом этапе планируется создать 120 постоянных рабочих мест.

Инвестиционный проект реализуется резидентом индустриального парка «Канаш» ООО «Аркто». На заводе планируют выпускать полную линейку холодильных шкафов коммерческого назначения различных температурных режимов и габаритов, а также с возможными вариантами материалов и технического исполнения.

Инвестиционный проект ООО «Аркто» по строительству в Канаше производства коммерческого машиностроения признан приоритетным для республики. Властями Чувашии компании будут оказываться нефинасовые меры господдержки. Строительство производства будет осуществляться до декабря 2021 года.

Республика Чувашия, Приволжский федеральный округ