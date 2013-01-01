В Челябинской области запустили самую производительную в России линию по выпуску техизоляци
На челябинском «Заводе Техно» (входит в структуру «Технониколь») запущена линия по производству рулонной технической изоляции на основе каменной ваты. Предполагается, что линия станет одной из самых производительных и современных в России в сегменте техизоляции. Инвестиции в реализацию проекта составили около 400 млн рублей.
Кроме того, завод теперь укомплектован прошивочной машиной нового поколения (Германия). Упаковочный комплекс с инновационной для России комплектацией (Дания) включает клеевые станции нового образца и современную систему просушки.
Предприятие уже приступило к промышленному производству более 50 видов новой продукции. Новая линия завода выпускает маты для утепления трубопроводов и прошивные маты по ТУ различной плотности с металлической сеткой или слоем фольги. Это продукт с повышенными характеристиками теплозащиты, сжимаемости и упругости. Фольгированные виды техматов по ТУ имеют высокие огнезащитные характеристики и используются для изоляции воздуховодов.
Поставки прошивных технических матов челябинский «Завод Техно» будет осуществлять клиентам Уральского федерального округа, а также в Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа и некоторые регионы Восточной Сибири. Первым экспортным регионом станет Казахстан.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
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