В Челябинской области запустили первое в России производство шаровых кранов для коррозионных сред
В Челябинске «Уральский завод специального арматуростроения» (УЗСА) запустил первое в России производство специальных шаровых кранов, которые могут работать в высококоррозионных средах с повышенным содержанием агрессивных химических компонентов. Общая сумма инвестиций в проект составила 2,3 млрд рублей. Создается 150 новых рабочих мест.
Впервые в России челябинцы запустили полный цикл производства шаровых кранов, способных работать в высококоррозионных химических средах, включающих сероводород, метанол, диоксид углерода и т.д. Новое предприятие также наладило выпуск еще двух типов шаровых кранов: для сред с высоким содержанием механических примесей, а также линейку шаровых кранов для работы при высоких давлениях.
Ранее предприятия нефтегазовой промышленности были вынуждены закупать за рубежом специальные шаровые краны, которые в основном используются в качестве запорных устройств на объектах добычи, переработки, хранения и транспортировки природного газа.
Основными потребителями готовой продукции «УЗСА» станут, прежде всего, добывающие и перерабатывающие предприятия «Газпрома», в частности объекты Оренбургского, Ковыктинского и Астраханского газоконденсатных месторождений, а также холдингов «СИБУР» и «НОВАТЭК».
Челябинская область, Уральский федеральный округ
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