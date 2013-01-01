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В Челябинской области запустили первое в России производство шаровых кранов для коррозионных сред

Июл 31
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинской области запустили первое в России производство шаровых кранов для коррозионных сред

В Челябинске «Уральский завод специального арматуростроения» (УЗСА) запустил первое в России производство специальных шаровых кранов, которые могут работать в высококоррозионных средах с повышенным содержанием агрессивных химических компонентов. Общая сумма инвестиций в проект составила 2,3 млрд рублей. Создается 150 новых рабочих мест.
Предприятие оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием. По словам генерального директора ООО «УЗСА» Михаила Паламарчука, «на сегодняшний день ни одно арматурное предприятие в нашей стране не обладает подобным парком оборудования».

Впервые в России челябинцы запустили полный цикл производства шаровых кранов, способных работать в высококоррозионных химических средах, включающих сероводород, метанол, диоксид углерода и т.д. Новое предприятие также наладило выпуск еще двух типов шаровых кранов: для сред с высоким содержанием механических примесей, а также линейку шаровых кранов для работы при высоких давлениях.

Ранее предприятия нефтегазовой промышленности были вынуждены закупать за рубежом специальные шаровые краны, которые в основном используются в качестве запорных устройств на объектах добычи, переработки, хранения и транспортировки природного газа.

Основными потребителями готовой продукции «УЗСА» станут, прежде всего, добывающие и перерабатывающие предприятия «Газпрома», в частности объекты Оренбургского, Ковыктинского и Астраханского газоконденсатных месторождений, а также холдингов «СИБУР» и «НОВАТЭК».

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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