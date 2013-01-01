В Челябинской области высадили более 15 миллионов саженцев хвойных пород



На территории лесов Челябинской области в рамках реализации национального проекта «Экология» и региональной программы «Сохранение лесов» высажено более 15 млн молодых деревьев преимущественно хвойных пород.

Посадка двухлетних саженцев лесных культур – в основном сосны и ели - проведена на площади около 2 тыс. гектаров на местах лесных пожарищ и санитарных вырубок.

«Результаты технической приемки показали, что посадка леса проведена в лучшие агротехнические сроки, что обеспечит высокую приживаемость лесных культур», — отметил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Лесники высаживали саженцы вручную в заранее пробороненную землю. Прополка плантаций проводится четыре раза за лето. Работы по лесовосстановлению продолжатся до конца октября.

Челябинская область, Уральский федеральный округ