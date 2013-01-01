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В Челябинской области выпустили первую партию термокейсов для разработки месторождения на Ямале

Фев 1
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинской области выпустили первую партию термокейсов для разработки месторождения на Ямале

На челябинском заводе «Трубодеталь», который входит в состав Объединенной металлургической компании, разработали и произвели специальные трубные изделия, которые позволяют поддерживать постоянно низкие температуры вокруг места бурения скважины.
Первая партия новой продукции будет применяться на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении, которое расположено за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Зимой температура воздуха в районе Новопортовского месторождения, которое разрабатывает «Газпромнефть Ямал, может опускаться до –55 °С.

В условиях вечной мерзлоты для укрепления устья скважины нефтяники применяют соединенные в колонну обсадные трубы, которые размещают в бетонированном колодце на глубине от 20 до 50 метров. Зачастую в процессе дальнейшей эксплуатации скважины многолетняя мерзлота вокруг нее начинает оттаивать, в грунте образуются воронки, из-за которых выходит из строя оборудование и возникает угроза экологической катастрофы.

Для того чтобы предотвратить такие последствия, в нефтяной отрасли начали применять термокейсы. Это две стальные трубы различных диаметров, которые соединяют по технологии «труба в трубе» и заливают межтрубное пространство пенополиуретаном. Такая конструкция позволяет поддерживать постоянно низкие температуры вокруг места бурения скважины.

«Сегодня добыча нефти сосредотачивается на территории Крайнего Севера, все больше нефтяных скважин бурится в вечной мерзлоте, и востребованность термокейсов со стороны нефтепромысловых компаний растет. Поэтому мы и дальше готовы развивать это направление, выполняя новые поставки новым заказчикам», – отметил управляющий директор «Трубодетали» Евгений Баранов.

Разработку инженеров предприятия запатентовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. АО «Трубодеталь» в сотрудничестве с Выксунским металлургическим заводом готово предложить нефтяникам теплоизолирующие направления с диаметром внутренней трубы до 630 мм, при этом патент охватывает все существующие разборные типы соединений, с помощью которых термокейсы собираются в колонну.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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