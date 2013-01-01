В Челябинской области создали стартер-генератор для бронетехники, работающий при t от –60 до +120°C
Мар 19
В Челябинске АО «НПО «Электромашина» — одно из ведущих предприятий России в области разработки и производства специализированного электрооборудования (входит в корпорацию «Уралвагоназавод» ГК Ростех) после проведения необходимых испытаний сертифицировало универсальный генератор СГ-19 для запуска двигателей и выработки электроэнергии для всех типов современной и перспективной боевой бронетехники. Новое оборудование может работать при температурах от —60 до +120 градусов.
Мощный универсальный стартер-генератор воздушного охлаждения можно будет использовать на спецтехнике (танках Т-72 и Т-90), перспективных боевых машинах и на современных гражданской технике.
При разработке были учтены требования по температурным режимам работы СГ-19: стартер-генератор может работать в жестких условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от арктических условий до жарких пустынь.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
19 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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