В Челябинской области создали стартер-генератор для бронетехники, работающий при t от –60 до +120°C



В Челябинске АО «НПО «Электромашина» — одно из ведущих предприятий России в области разработки и производства специализированного электрооборудования (входит в корпорацию «Уралвагоназавод» ГК Ростех) после проведения необходимых испытаний сертифицировало универсальный генератор СГ-19 для запуска двигателей и выработки электроэнергии для всех типов современной и перспективной боевой бронетехники. Новое оборудование может работать при температурах от —60 до +120 градусов.

Мощный универсальный стартер-генератор воздушного охлаждения можно будет использовать на спецтехнике (танках Т-72 и Т-90), перспективных боевых машинах и на современных гражданской технике.

При разработке были учтены требования по температурным режимам работы СГ-19: стартер-генератор может работать в жестких условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от арктических условий до жарких пустынь.

Челябинская область, Уральский федеральный округ