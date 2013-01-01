В Челябинской области собрали первый импортозамещающий подъемный кран «Федор Михайлович» для РЖД



В поселке Новосинеглазово Челябинской области на заводе «Челябкрансервис» представили опытный образец 180-тонного железнодорожного крана ФМ-150 грузоподъемностью 150 тонн, созданного для импортозамещения немецких машин. Новый кран назван в честь Ф. М. Достоевского. В разработку машины было вложено 200 млн рублей.

В проектировании нового крана принимал участие Южно-Уральский государственный университет. Машина собрана из комплектующих, выпускаемых на двадцати российских заводах. Стальной прокат для 28-метровой овоидной стрелы изготовлен на одном из предприятий Челябинской области и заменил материал, который ранее закупался в Финляндии и Швеции.

Кран ФМ-150 оснащен системой самовыравнивания с функцией автоматического выставления крана в горизонтальное положение, а также имеет джойстиковое управление снаружи кабины.

Предполагаемая стоимость машины - 150 млн рублей, что вдвое меньше цены импортных кранов, закупаемых для РЖД.

Челябинская область, Уральский федеральный округ