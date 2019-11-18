В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов



В г. Озерске Челябинской области специалисты ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» разработали уникальную технологию восстановления трубопроводов, которая исключает затраты на земляные работы. Эффективность и надежность нового метода подтверждена реально проведенными работами в условиях плотной городской застройки. Не имеющий аналогов инновационный терморасширяемый материал на основе модифицированного высокопрочного термостойкого полимера назвали «интеллектуальным рукавом».

Суть технологии заключается в том, что после предварительной обработки трубы в нее через колодец помещается рукав, меньший по диаметру на 30-60%. Затем производится нагрев оболочки до 140 градусов С. В результате воздействия высокой температуры рукав расширяется до размеров трубы, создавая внутреннее защитное покрытие, выдерживающее нагрев до 155 градусов C.

Этот современный, экономически выгодный метод ремонта и санации сетей тепло-, водо- и газоснабжения подходит для труб из любого материала. Ремонт не затрагивает окружающую инфраструктуру, не ограничивает движение транспорта и пешеходов.

При этом возможна работа с длинномерными участками (один рукав может покрыть до 300 метров) и упрощенными поворотами на 180 градусов. После ремонта с применением «интеллектуального рукава» срок эксплуатации трубы возрастает с нормативных 7 до 25 лет и более.

Челябинская область, Уральский федеральный округ