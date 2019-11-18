Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ФЕВ, 10:23 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    70,4591

26 ФЕВ, 10:23 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    70,4591
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов

Фев 26
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов

В г. Озерске Челябинской области специалисты ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» разработали уникальную технологию восстановления трубопроводов, которая исключает затраты на земляные работы. Эффективность и надежность нового метода подтверждена реально проведенными работами в условиях плотной городской застройки. Не имеющий аналогов инновационный терморасширяемый материал на основе модифицированного высокопрочного термостойкого полимера назвали «интеллектуальным рукавом».
Суть технологии заключается в том, что после предварительной обработки трубы в нее через колодец помещается рукав, меньший по диаметру на 30-60%. Затем производится нагрев оболочки до 140 градусов С. В результате воздействия высокой температуры рукав расширяется до размеров трубы, создавая внутреннее защитное покрытие, выдерживающее нагрев до 155 градусов C.

Этот современный, экономически выгодный метод ремонта и санации сетей тепло-, водо- и газоснабжения подходит для труб из любого материала. Ремонт не затрагивает окружающую инфраструктуру, не ограничивает движение транспорта и пешеходов.

При этом возможна работа с длинномерными участками (один рукав может покрыть до 300 метров) и упрощенными поворотами на 180 градусов. После ремонта с применением «интеллектуального рукава» срок эксплуатации трубы возрастает с нормативных 7 до 25 лет и более.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
25 Фев:
25 Фев:
25 Фев:
Центральный федеральный округ:
25 Фев:
25 Фев:
25 Фев:
РОССИЯ:
25 Фев:
21 Фев:
21 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов

Промышленность России. Главные проблемы реализации национальных проектов
Экономика

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?

Банки данных. Насколько выросла в России утечка информации о клиентах кредитных организаций?
Исследования

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений

Участники выставки «CJF-Детская мода» узнали как построить экономику взаимоотношений
События и факты

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками

«Цыкнул на них». Путин раскрыл смысл нацпроектов и особенности работы с чиновниками
Политика

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы

Слишком сладкая жизнь. Почему в России закрываются сахарные заводы
Экономика 1

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог
Экономика 1

Узнай, страна

В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов

В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов

В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

В Екатеринбурге запустили первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента

В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

В Иркутске построили и ввели в эксплуатацию завод по переработке масел и жиров за 1 млрд рублей

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

В Краснодарском крае стартует строительство главной автомагистрали в Крым за 100 млрд рублей

Новости дня

10:16 Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН Сенатор Пушков осудил поведение журналисток из Грузии на конференции в ООН
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:06 Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма Дональд Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма
07:27 Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран
25 ФЕВ, 23:59 Volkswagen представил новый Polo для РФ Volkswagen представил новый Polo для РФ
25 ФЕВ, 23:23 Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет
25 ФЕВ, 22:46 Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 ФЕВ, 22:26 США примут решительные меры в случае вмешательства России в выборы США примут решительные меры в случае вмешательства России в выборы

Узнай, страна!

10:03 В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов В Челябинской области разработали не имеющий аналогов метод бестраншейного ремонта трубопроводов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter