В Челябинской области начали серийный выпуск оборудования премиум-класса для отелей и ресторанов



В Челябинске вышел на проектную мощность «Завод технологического оборудования», специализирующийся на выпуске оснащения премиум-класса для отелей, ресторанов и магазинов. В старт проекта вложено 50 млн рублей. Подобное оборудование в России другими предприятиями не выпускается.

В линейке продукции - шведские столы, линии раздачи для столовых премиум-сегмента, витрины для кондитерских, кафе, магазинов и т.д.

По словам генерального директора «ЧЗТО» Александра Кондакова, выпускаемое оборудование предназначено для ресторанов, отелей, санаториев и розничной торговли — кондитерских, мясных бутиков и т.д.

«Это премиальный уровень, аналогов никто в России не делает, конкуренты — компании из Германии и Италии. Оборудование дорогостоящее: каждая единица - от 100 тысяч рублей. Проектная мощность — около 25 млн руб. в месяц», — добавил он.

Компания планирует взаимодействовать со всеми крупными городами России и СНГ. Оборудование челябинского завода уже приобрела компания из Хабаровска, сейчас на заводе выполняются заказы для Краснодара, Иркутска и Алма-Аты.

Челябинская область, Уральский федеральный округ