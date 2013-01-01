В Челябинской области модернизировали и увеличили производство меди



На заводе «Карабашмедь» запустили второй из трех установленных в металлургическом цехе конвертеров Kumera емкостью 150 тонн, которые обеспечат увеличение объемов производства черновой меди на 15-20 процента и улучшат экологическую обстановку.

Установка современных конвертеров Kumera и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии «Карабашмедь» в соответствии с соглашением, подписанным в ноябре 2016 года с министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.

Установленное на входящем в группу «Русская медная компания» предприятии новое оборудование оснащено газоплотными и аспирационными напыльниками, которые помогут снизить вредные выбросы в атмосферу и на порядок улучшить экологическую ситуацию в Карабаше. Отходящие газы металлургического производства с новых конвертеров в полном объеме будут поступать на переработку в сернокислотный цех предприятия.

Третий 150-тонный конвертер Kumera планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, после чего старые установки будут демонтированы.

Челябинская область, Уральский федеральный округ