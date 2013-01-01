В Челябинской области готовят к запуску в космос робота Федора на беспилотном корабле «Союз МС-14»



В Челябинской области завершаются тренировки поисково-спасательной группы Минобороны РФ накануне запуска беспилотного космического корабля «Союз МС-14», на борту которого будет находиться человекооборазный робот «Федор» (FEDOR). Робот создан в Магнитогорске научно-производственным объединением «Андроидная техника» по заказу Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Спасатель».

В подготовке участвуют около 100 военных спасателей и 20 единиц техники. Космические спасатели выполняют прыжки с парашютом на воду с высоты около 1,5 км, а также отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица». Кроме того, совместно с экипажем вертолета Ми-8 отрабатывается эвакуация условного космонавта по имени FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) - (финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).

Согласно планам «Федор» должен отправиться на МКС 22 августа на беспилотном корабле «Союз МС-14». После стыковки его перенесут из корабля в российский сегмент станции. По прибытии под управлением космонавта Александра Скворцова он выполнит ряд важных задач, повторяя движения за космонавтом. Перед полётом в космос робота снабдили функциями голосового помощника. Электропитание робота во время полета внутри корабля «Союз» и на станции будет осуществляться от аккумуляторных батарей, а не через кабели от электросистем.

По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, российский «Федор» имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами, в частности перед американской Boston Dynamics. «В основном эти функции связаны с мелкой моторикой и возможностью манипулирования объектами, такими, как ручной инструмент», — отметил он.

«Федор» является роботом-спасателем и испытателем. Предполагается, что в 2021 году он станет первым испытателем нового российского космического корабля «Федерация».

Челябинская область, Уральский федеральный округ