В Челябинской области готовят к запуску в космос робота Федора на беспилотном корабле «Союз МС-14»
В Челябинской области завершаются тренировки поисково-спасательной группы Минобороны РФ накануне запуска беспилотного космического корабля «Союз МС-14», на борту которого будет находиться человекооборазный робот «Федор» (FEDOR). Робот создан в Магнитогорске научно-производственным объединением «Андроидная техника» по заказу Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Спасатель».
Согласно планам «Федор» должен отправиться на МКС 22 августа на беспилотном корабле «Союз МС-14». После стыковки его перенесут из корабля в российский сегмент станции. По прибытии под управлением космонавта Александра Скворцова он выполнит ряд важных задач, повторяя движения за космонавтом. Перед полётом в космос робота снабдили функциями голосового помощника. Электропитание робота во время полета внутри корабля «Союз» и на станции будет осуществляться от аккумуляторных батарей, а не через кабели от электросистем.
По словам исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, российский «Федор» имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами, в частности перед американской Boston Dynamics. «В основном эти функции связаны с мелкой моторикой и возможностью манипулирования объектами, такими, как ручной инструмент», — отметил он.
«Федор» является роботом-спасателем и испытателем. Предполагается, что в 2021 году он станет первым испытателем нового российского космического корабля «Федерация».
Челябинская область, Уральский федеральный округ
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