В Челябинской области дан старт строительству крупнейшей в Европе коксовой батареи
Июн 3
В Челябинской области на Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») заложили строительную площадку для возведения крупнейшей в Европе коксовой батареи, пуск которой позволит сократить объемы вредных выбросов на 90-95 процентов.
Проект реализуется совместно с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co, поставляющей высокотехнологичное оборудование.
Ввод в эксплуатацию мощной батареи поможет стабилизировать производство и повысить качество продукции, улучшит экологическую обстановку, сократив вредные выбросы не менее чем на 11,5 тысячи тонн.
Масштабная модернизация коснется всего производства: будет обновлены углеподготовительный, коксовый цеха, а также цех улавливания и переработки химпродуктов. На комбинате заменят изношенные агрегаты, появится новая биохимическая установка, предназначенная для переработки сточных вод химпроизводства и получения чистой воды.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
3 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|3 Июн:
|3 Июн:
|3 Июн:
Центральный федеральный округ:
|3 Июн:
|3 Июн:
|3 Июн:
РОССИЯ:
|1 Июн:
|31 Май:
|31 Май: