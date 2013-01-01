В Челябинской области дан старт строительству крупнейшей в Европе коксовой батареи



В Челябинской области на Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») заложили строительную площадку для возведения крупнейшей в Европе коксовой батареи, пуск которой позволит сократить объемы вредных выбросов на 90-95 процентов.

Проект реализуется совместно с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co, поставляющей высокотехнологичное оборудование.

Ввод в эксплуатацию мощной батареи поможет стабилизировать производство и повысить качество продукции, улучшит экологическую обстановку, сократив вредные выбросы не менее чем на 11,5 тысячи тонн.

Масштабная модернизация коснется всего производства: будет обновлены углеподготовительный, коксовый цеха, а также цех улавливания и переработки химпродуктов. На комбинате заменят изношенные агрегаты, появится новая биохимическая установка, предназначенная для переработки сточных вод химпроизводства и получения чистой воды.

Челябинская область, Уральский федеральный округ