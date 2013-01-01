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В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя

Апр 22
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя

В Челябинской области завод «Техно» (корпорации «Технониколь») по выпуску каменной ваты первым в регионе начал рециклинг минераловатных отходов. Помимо предприятия в Челябинске, в программе участвуют заводы в Рязани, Татарстане и Ростовской области. Бывший в употреблении утеплитель принимается на переработку бесплатно. Новая услуга не имеет аналогов в России и рассчитана на крупных застройщиков, строительные компании, предприятия агропромышленного комплекса и т.д.
В рамках первого проекта по рециклингу отслужившего утеплителя завод в Челябинске до конца апреля переработает более 3,5 тыс. куб. метров теплоизоляции, снятой в ходе ремонта ледового дворца. В результате рециклинга будет получено 3,3 тыс. куб. метров полуфабриката для изготовления новой базальтовой теплоизоляции.

Завод может перерабатывать до 600 тыс. куб. метров использованного сырья в год. На переработку принимаются все виды базальтового утеплителя, оставшиеся после строительства крупных объектов, материалы, снятые со зданий и сооружений при ремонте и потерявшие потребительские свойства.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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