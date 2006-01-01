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В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG

Янв 31
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG

Эта модель произведенного в России автобуса была спроектирована и построена специально для Южного Урала и передана ГК «РариТЭК» для пробной эксплуатации челябинскому предприятию «Общественный городской транспорт».
Машина оснащена экономичным и эффективным двигателем мощностью 260 лошадиных сил, прочным шасси, также системами климат-контроля. Установлены двойные стеклопакеты, девять отопителей, зарядные usb-устройства у каждого сидения, wi-fi, электронное табло, места для инвалидов. Кроме того, автобус оборудован системой видеонаблюдения – в нем имеется шесть камер и жесткий диск для хранения записей.

По словам и.о. мэра города Челябинска Владимира Елистратова, автобус выйдет на 64 маршрут, где в режиме реальной работы будут проверены его технико-экономические и эксплуатационные характеристики, а окончательное решение по закупке власти примут с учетом мнения пассажиров-челябинцев.

Было отмечено, что обслуживание работающего на сжиженном газе автобуса не дороже, чем его дизельных аналогов. А эксплуатация LOTOS LNG на городских маршрутах позволит в пять раз снизить вредные выхлопы и выстроить стратегическое партнерство с компанией «НОВАТЭК», которая готова установить заправочную инфраструктуру.

В дальнейшем в Челябинске в тестовом режиме будут запущены автобусы четырех компаний-претендентов на поставку машин для городского автопарка. А первый конкурс на приобретение новых автобусов должен пройти уже в июле этого года.

Губернатором Челябинской области Борисом Дубровским поставлена задача заменить автопарк в 2019 году, чтобы система общественного транспорта была полностью обкатана к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Всего планируется приобрести 863 автобуса разной вместимости, обновить трамваи и троллейбусы.

Региональные власти считают, что появление современной техники с умной начинкой позволит отслеживать маршруты, время прибытия на остановку, распознавать «свой-чужой» и поможет в борьбе с нелегальными перевозчиками.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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