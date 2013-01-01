В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры



На Челябинском металлургическом комбинате, входящем в группу «Мечел», после модернизации запустили обновленный стан для производства нового вида продукции - термоупрочненной арматуры. Теперь стан оснащен оборудованием, предназначенным для охлаждения арматурного проката. Эта технология разработана российскими учеными.

Арматура во время завершающего этапа прокатки обрабатывается водой под высоким давлением. За доли секунд температура стального прутка с 1000 градусов снижается до 500. Затем проходит его естественное охлаждение. Такая технология дает возможность производить арматуру, имеющую оптимальные механические свойства. Это уменьшает ее себестоимость.

Камера гидроохлаждения имеет телескопическую конструкцию, чтопозволяет быстро перестраивать технологическую линию, если в процессе производства необходимо изменить параметры арматуры.

Термоупрочненная арматура пользуется большим спросом в России и СНГ для производства железобетонных изделий, строительства фундаментов зданий, армирования плит перекрытий.

Челябинская область, Уральский федеральный округ