В Челябинске изготовили первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа



В Челябинске предприятие Объединенной металлургической компании — завод «Трубодеталь» изготовил и отправил заказчику первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа. Уникальная инновационная установка разработана с привлечением специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Она будет использована на Царичанском и Филатовском нефтяных месторождениях в Оренбургской области.

Перед отправкой крупногабаритную конструкцию весом более 80 тонн разделили на три части и погрузили на автомобильные тралы. Всего для транспортировки блока и комплектующих частей к нему понадобилось семь автомобильных тягачей.

Установки отбензинивания попутного газа в блочно-модульном исполнении — это первый отечественный проект, который позволит повысить эффективность нефтедобычи за счет использования новой технологии и рационально расходовать углеводородное сырье.

Ранее в России подобное оборудование не производилось, а в мире насчитывалось всего три производителя. Ноу-хау отвечает политике импортозамещания.

Челябинская область, Уральский федеральный округ