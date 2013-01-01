Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 10:15 МСК
USD (ЦБ)    60,9474
EUR (ЦБ)    67,8162

14 ЯНВ, 10:15 МСК
USD (ЦБ)    60,9474
EUR (ЦБ)    67,8162

В Челябинске изготовили первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа

Янв 14
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинске изготовили первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа

В Челябинске предприятие Объединенной металлургической компании — завод «Трубодеталь» изготовил и отправил заказчику первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа. Уникальная инновационная установка разработана с привлечением специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Она будет использована на Царичанском и Филатовском нефтяных месторождениях в Оренбургской области.
Перед отправкой крупногабаритную конструкцию весом более 80 тонн разделили на три части и погрузили на автомобильные тралы. Всего для транспортировки блока и комплектующих частей к нему понадобилось семь автомобильных тягачей.

Установки отбензинивания попутного газа в блочно-модульном исполнении — это первый отечественный проект, который позволит повысить эффективность нефтедобычи за счет использования новой технологии и рационально расходовать углеводородное сырье.

Ранее в России подобное оборудование не производилось, а в мире насчитывалось всего три производителя. Ноу-хау отвечает политике импортозамещания.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Янв:
13 Янв:
13 Янв:
Центральный федеральный округ:
13 Янв:
13 Янв:
13 Янв:
РОССИЯ:
13 Янв:
13 Янв:
10 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные

Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные
Экономика

Отставок министров и коррупционных скандалов. Чего ждут россияне от 2020 года

Отставок министров и коррупционных скандалов. Чего ждут россияне от 2020 года
Политика

«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь

«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь
Экономика

Поднимут рождаемость? Исследователи узнали демографические планы россиян на 2020 год

Поднимут рождаемость? Исследователи узнали демографические планы россиян на 2020 год
Исследования 1

Две иранских ракеты или взрыв двигателя? Что привело к гибели украинского Боинга

Две иранских ракеты или взрыв двигателя? Что привело к гибели украинского Боинга
События и факты

За тарифы ЖКХ выпишут штрафы. Как власти сдержат аппетиты коммунальщиков?

За тарифы ЖКХ выпишут штрафы. Как власти сдержат аппетиты коммунальщиков?
Экономика 1

Узнай, страна

В Челябинске изготовили первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа

В Челябинске изготовили первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа

В Ивановской области начал работу крупный животноводческий комплекс за 2 млрд рублей

В Ивановской области начал работу крупный животноводческий комплекс за 2 млрд рублей

В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов

В Красноярске ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов

В Крыму увеличился турпоток за время новогодних каникул

В Крыму увеличился турпоток за время новогодних каникул

Новости дня

09:33 В Челябинске выпал зеленый снег В Челябинске выпал зеленый снег
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08:23 В России повышается стоимость сигарет В России повышается стоимость сигарет
07:26 Путин и Меркель обсудили по телефону предстоящую конференцию в Берлине по ситуации в Ливии Путин и Меркель обсудили по телефону предстоящую конференцию в Берлине по ситуации в Ливии
13 ЯНВ, 23:57 Завораживающие перламутровые облака появились над Швецией Завораживающие перламутровые облака появились над Швецией
13 ЯНВ, 22:57 Ученые рассказали о целебных свойства меда Манука Ученые рассказали о целебных свойства меда Манука
13 ЯНВ, 21:52 Используя свет, чтобы учиться Используя свет, чтобы учиться
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 ЯНВ, 21:09 Полмиллиона человек подвергаются риску извержения вулкана на Филиппинах Полмиллиона человек подвергаются риску извержения вулкана на Филиппинах

Узнай, страна!

09:42 В Челябинске изготовили первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа В Челябинске изготовили первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
08 ЯНВ, 00:20 ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter