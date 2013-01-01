В Чечне построили первую спецплощадку по выращиванию молодняка КРС молочных пород



В пос. Ойсхара Гудермесского района Чеченской Республики реализован проект по выращиванию молодняка КРС молочных пород на площади 50 га. Обеспечению животноводческих молочных ферм собственным ремонтным молодняком в республике уделяют особое внимание. Объём инвестиций в строительство специализированной площадки составил 115 млн рублей, создано 15 рабочих мест.

Специализированная площадка на 780 мест построена в непосредственной близости с двумя молочными комплексами на 1200 дойных коров каждый и кормовым центром на 4000 голов КРС.

Современные технологии содержания молодняка, использованные при реализации проекта, обеспечивают контролируемые привесы и динамику роста. Они включают активный моцион на пастбищах, формирование экстерьера животных, ветеринарные обработки, защиту молодняка от высоких и низких температур, соблюдение санитарных норм при содержании на глубокой сменяемой постилке (исключение ранних ортопедических заболеваний) и т.д.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ