В Чечне построили мост и открыли движение на новом участке автодороги на границе с Дагестаном



На границе Чеченской Республики и Республики Дагестан открыли движение по 14-километровому участку федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» после масштабной реконструкции. Одновременно в сельском поселении Герзель-Аул Гудермесского района состоялось открытие моста через реку Аксай.

Дорога построена на отрезке с 705 по 718 км, проходящем через села Верхний и Нижний Нойбер, Кошкельды и Герзель-Аул в Гудермесском районе Чечни, а также Хасавюртовскому и Новолакскому районам Дагестана. Строительные работы произведены с доведением дороги до четырех полос движения и разведением встречных потоков в связи с возросшей интенсивностью движения. Кроме того, завершены реконструкция и строительство второстепенных дорог для улучшения транспортной доступности населенных пунктов.

Мост через реку Аксай находится на 718 километре участка данной дороги. Длина нового моста 227 метров, ширина 25 метров, высота над уровнем реки 10 метров. Он в полтора раза длиннее и в два раза шире прежней переправы.

Ввод моста в эксплуатацию позволил разгрузить приграничный участок трассы «Ростов — Баку», а также сделал выезд и въезд в республику более свободным и удобным. Для устранения помех из-за перегонов скота на новом мосту установлены три скотопрогона.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ