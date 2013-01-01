В Чечне открыли первый на Северном Кавказе российско-индийский завод медизделий для кардиохирургии



В столице Чеченской Республики г. Грозном состоялось открытие первого в Северо-Кавказском федеральном округе российско-индийского завода по производству изделий медицинского назначения. Реализация проекта позволит значительно увеличить объем импортозамещения изделий для кардиохирургии на российском рынке. На производстве создается до 100 рабочих мест.

Важность реализации проекта для развития российской медицины отметили присутствовавший на торжественной церемонии открытия предприятия глава Чечни Рамзан Кадыров и министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

На начальном этапе на заводе будет запущено производство остро востребованных видов изделий, используемых для оказания медицинской помощи лицам, страдающим нестабильной стенокардией и острыми инфарктами миокарда.

На заводе будут изготавливать материалы для эндоваскулярной рентгенохирургии, в т.ч. коронарные баллоны и стенты с лекарственным покрытием. Производственная мощность составит 4500 изделий в месяц. Технологический процесс отвечает международным стандартам. Новое производство является первым совместным с Индией проектом в Чеченской Республике.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ