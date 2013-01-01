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В Чеченской Республике запустили полный цикл серийного производства вездеходов Чаборз М-3

Фев 28
Москва Центральный федеральный округ
В Чеченской Республике запустили полный цикл серийного производства вездеходов Чаборз М-3

Производство военной техники, предназначенной для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и по бездорожью, создано в Гудермесе на площадке Российского университета спецназа (РУС).
В ходе презентации нового производства было представлено шесть вездеходов, которые в этом году впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади. На одном из багги провел тест-драйв глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что заинтересованность в поставках этой техники, способной передвигаться по бездорожью на большой скорости и с высокой плавностью хода, уже проявили Белоруссия, ОАЭ и страны Европы.

Багги «Чаборз М-3», уже прошел испытания в Арктике и в боевых условиях в Сирии, получил высокую оценку военных экспертов и первый контракт на поставки в Росгвардию.

Планируется создать пять модификаций бренда "Чаборз", что в переводе с чеченского означает "медведь и волк". Помимо боевой версии багги, на котором предусмотрены кронштейны для крепления пулемета и гранатометов АГС-17 или АГС-30, планируется также выпускать и спортивно-туристические модели - четырехместные "Чаборз М-4". "Этот более бюджетный и простой вариант актуален для охотников, рыболовов, туристов и любителей экстремальных видов спорта. Уже этой весной первые две машины «Чаборз М-4» согласно заключенному контракт будут поставлены "Курортам Северного Кавказа", весной отправим - добавил Мартынов.

Разработавший и организовавший производство багги Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермес. Многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, который возводится с использованием новейших специальных информационно-технических решений, планируется открывать поэтапно в течение 2019 года. Университет обеспечивает огневую, тактико-специальную, воздушно-десантную, горную подготовка, а также подготовку телохранителей и военных журналистов. И уже сегодня способствует развитию военного туризма. На туры выходного дня сюда приезжают российские и иностранные туристические группы, проводят тренировки с инструкторами по практической и спортивной стрельбе, выезжают в горы на багги.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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