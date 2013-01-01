В Бурятии запустили пятую гелиостанцию за 1,3 млрд рублей



В Хоринском районе Республики Бурятия ввели в эксплуатацию пятую солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступила российская компания «Хевел», работающая в отрасли солнечной энергетики. Стоимость Хоринской СЭС составила 1,3 млрд рублей. Это пятая гелиостанция в регионе. Строительно-монтажные работы длились шесть месяцев.

Прогнозируемый объем выработки электроэнергии составит 20 млн киловатт-часов в год, что сэкономит 30 тысяч тонн угля или шесть млн кубометров природного газа, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 10,5 тысячи тонн.

В 2019 году в республике уже состоялся запуск трех солнечных электростанций в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах общей мощностью 45 МВт. Планируется, что к 2022 году в Бурятии будет действовать семь солнечных электростанций. Их совокупная мощность составит 145 МВт.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ