В Бурятии ввели в эксплуатацию мост через реку Кырен на дороге к Монголии



ФКУ Упрдор «Южный Байкал» завершило ремонт моста на 120-м километре автодороги А-333 на полтора месяца раньше установленного срока, чтобы минимизировать неудобства для водителей и местных жителей.

Мостостроители отремонтировали конструкции опорных частей, усилили опорные зоны балок углеволокном, заменили мостовое полотно и деформационные швы. Для обеспечения безопасности участников движения смонтировано новое ограждение, установлены новые дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка. Кроме того, для жителей поселка Кырен устроены тротуары метровой шириной с каждой стороны моста.

Это уже пятое сооружение, которое в этом году ФКУ Упрдор «Южный Байкал» ввело в эксплуатацию с опережением графика. Ранее дорожники досрочно открыли для проезда мосты через реки Хыр-Горхон на автодороге А-333 Култук — Монды — граница с Монголией и Тарбагатайка на трассе Р-258 «Байкал».

Республика Бурятия, Сибирский федеральный округ