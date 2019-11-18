В Бурятии ввели в эксплуатацию экологичный биотопливный котел на Селенгинском ЦКК за 0,6 млрд рублей



В Республике Бурятия на целлюлозно-картонном комбинате в Селенгинске после завершения трудоемкого монтажа и проведения сложных пуско-наладочных работ произвели запуск биотопливного котла, что позволило значительно повысить показатели предприятия и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Модернизация предприятия имеет большое значение для сохранения природоохранной зоны озера Байкал. Инвестиции в проект составили 567 млн рублей.

Основным топливом котла — утилизатора с номинальной производительностью 75 тонн пара в час — являются кородревесные отходы комбината, образующиеся в процессе производства. В результате использования биоотходов уменьшится потребление угля в среднем на 30-40 тыс. тонн в год.

С вводом в эксплуатацию биотопливного котла повысилась надежность использования основного оборудования теплоэлектростанции, что значительно улучшит экономические показатели предприятия. В перспективе планируется утилизировать древесные отходы Кабанского района и районов республики.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ