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В Бурятии построили самое современное уранодобывающее предприятие в условиях вечной мерзлоты

Дек 19
Москва Центральный федеральный округ
В Бурятии построили самое современное уранодобывающее предприятие в условиях вечной мерзлоты

В Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия в сложных природно-климатических условиях вечной мерзлоты завершено строительство объектов центральной производственной площадки АО «Хиагда» Уранового холдинга «АРМЗ» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Основные строительные работы велись непосредственно на месторождениях стратегического сырья для нужд атомной отрасли. Объекты отвечают самым современным требованиям эффективной и безопасной добычи и обработки урана.
На завершающем этапе проекта к вводу в эксплуатацию готовы административно-бытовой корпус, здание ремонтно-складского хозяйства и подстанции «Джилинда» 110/10 кВ.

Ранее на центральной производственной площадки АО «Хиагда» были построены вахтовый поселок, главный производственный корпус, энергокомплекс, трансформаторная подстанция, компрессорная, пожарное депо, межплощадочные сети водоснабжения, а также подъездные пути.

В числе возведенных производственных объектов — участок приготовления и хранения нитрита натрия, цех по производству серной кислоты, комплекс резервного энергоснабжения, локальные сорбционные установки, склады химикатов, тары и готовой продукции.

В настоящее время АО «Хиагда» отрабатывает Хиагдинское и Источное месторождения Хиагдинского рудного поля. Горно-подготовительные работы завершаются на Вершинном месторождении урана. Начало освоения Количиканского месторождения запланировано на 2020 год, затем — Дыбрынского, Намаруского и Кореткондинского.

Республика Бурятия, Сибирский федеральный округ



 
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