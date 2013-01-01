В Бурятии открыли первую «ноосферную теплицу» для выращивания экопродукции с лечебными свойствами



В пригороде Улан-Удэ открылась первая в Республике Бурятия «ноосферная теплица», не требующая энергозатрат даже в зимнее время года. Строительство объекта площадью 540 кв. метров обошлось всего в 15 млн рублей. Теплица нового поколения для круглогодичного выращивания экологически чистых овощей и зелени проста в эксплуатации и высокорентабельна. Внедрение подобных теплиц позволит получать высококачественную органическую продукцию с низкой себестоимостью.

Проект создал доктор медицинских наук, руководитель «НПО ЭМ-Центр» Петр Шаблин. По его словам, идея заключается в том, чтобы получать без энергозатрат на отопление экологически безопасную продукцию, в т.ч. с выраженными лечебными свойствами. Так, на помидорах здесь будут отрабатывать технологию повышения ликопина (противораковое вещество) как минимум в 10 раз.

В качестве почвогрунта в ноосферной теплице используется биогумус, энергия поступает от солнечных батарей, а вода — из артезианской скважины. Температура внутри теплицы — порядка +20 градусов С при 30-градусном морозе снаружи.

В регионе собираются построить еще пять подобных теплиц. Проект планируют вынести на рассмотрение народного Хурала Республики Бурятия в рамках реализации вступившего в силу с 1 января 2020 года закона РФ «Об органической продукции» с целью поддержки развития в республике органического сельского хозяйства и экотуризма, особенно медицинского, которое потребует значительного количества экологически чистых продуктов питания.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ