В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей



В столице Бурятии Улан-Удэ начали первый этап строительства моста через реку Уду по прямому поручению президента России Владимира Путина. За три года предстоит построить четырехполосный мост длиной более 1 км и шириной 26 метров, а также два путепровода через железную дорогу (Транссибирскую магистраль), спуски, ответвления и др. Стоимость объекта оценивается в 7,5 млрд рублей. Новый мост разгрузит транспортный поток центральной части города на 30%.

Первая техника уже зашла на строительную площадку. В этом году планируют выполнить три больших блока работ: это подготовка двух строительных площадок и обустройство коммуникационных сетей. Проект уникален тем, что левый берег реки очень низкий, а правый – высокий.

Мост будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками. В последующем планируется благоустройство территории, прилегающей к мосту, и участка под ним.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ