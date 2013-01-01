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В Бурятии началась эксплуатация новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал»

Дек 12
Москва Центральный федеральный округ
В Бурятии началась эксплуатация новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал»

На реконструкцию аэродромного комплекса было направлено 4 миллиарда рублей в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».
Новая взлётно-посадочная полоса аэропорта в Улан-Удэ сертифицирована по первой категории метеоминимумов международной организации гражданской авиации. Уложенное здесь цементобетонное покрытие приспособлено для приема тяжёлых самолётов. Обустроены рулежные дорожки, установлено новейшее метеооборудование и светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности с двух направлений посадки. Созданы объекты электроснабжения, водосточно-дренажная сеть, объекты радиотехнического обеспечения полетов,патрульной дороги и ограждения.

За одну ночь специалисты закрыли старую полосу, переключили светосигнальное оборудование и перемаркировали ВВП. Первым с новой полосы длиной 3400 и 45 шириной метров отправился в международный рейс Улан-Удэ — Пекин самолет авиакомпании S7.

В модернизированном аэропорту практически при любой видимости теперь смогут приземляться самые крупные грузовые самолеты и пассажирские лайнеры - АН-225 и Airbus A380.

Республика Бурятия, Сибирский федеральный округ



 
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