В Брянской области ввели в эксплуатацию современный тепличный комплекс за 2 млрд рублей



В селе Журиничи Брянской области реализован инвестиционный проект ООО «Тепличный Комбинат Журиничи». Строительство современного высокотехнологичного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта велось на площади 7,2 га. Общая стоимость проекта составила около 2 млрд рублей. Создано порядка 150 новых рабочих мест.

На первом этапе работы введенного в эксплуатацию тепличного комплекса планируется выращивать 5 тыс. тонн овощей в год. В основном - томаты и огурцы. Готовая продукция будет покрывать потребности рынка Брянска, Брянской области и соседних регионов РФ.

Новое производство позволит увеличить объемы выращиваемых овощей закрытого грунта в регионе на 76%. В целом в Брянской области теперь будет производиться порядка 11 тыс. тонн тепличных овощей.

Брянская область, Центральный федеральный округ