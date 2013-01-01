В Брянской области выпустили первую энергоэффективную БМК для объектов системы «Транснефть — Дружба»



В Брянской области Производственно-эксплуатационное управление (ПЭУ) АО «Транснефть — Дружба» выпустило первую энергоэффективную блочно-модульную котельную (БМК). Коэффициент полезного действия котлов с экономайзерами составляет почти 95%.

В конструкции новой БМК заложены инновационные технические решения. Эффективная тепловая схема исключает попадание в котлы холодной воды и обеспечивает их работу на низких нагрузках без конденсации. Системы автоматики, регулирующие работу котельной в зависимости от нагрузки, обладают высокой надежностью и существенно экономят потребление топлива.

Первая БМК мощностью 4 МВт, работающая на жидком топливе, будет обслуживать линейную производственно-диспетчерскую станцию «Сызрань» Куйбышевского районного управления АО «Транснефть — Дружба». В процессе производства находятся еще две котельные мощностью 4 и 5 МВт.

Всего в текущем году планируется выпуск 7 БМК. Также в 2020 году предприятие начнет производство блочных тепловых пунктов, которые позволяют регулировать подачу теплоносителя.

Компания планирует наладить к 2024 году выпуск блочно-модульных котельных мощностью до 9 МВт для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Брянская область, Центральный федеральный округ