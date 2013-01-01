В Брянской области открылся кожевенный завод за 3,4 млрд рублей



В Выгоничском районе Брянской области открылся кожевенный завод компании «Мираторг». Объем инвестиций превысил 3,4 млрд рублей. Запуск предприятия позволил создать 235 новых рабочих мест.

Ежемесячно завод будет перерабатывать 1,5 тысячи тонн сырья, производя около 175 тысяч квадратных метров кожевенного полуфабриката. Ассортимент выпускаемой продукции включает автомобильный, мебельный и растительный краст (кожа растительного дубления, предназначенная для изготовления резных элементов). Качество продукции соответствует европейскому стандарту.

Преимущества нового предприятия - собственная сырьевая база, высокий уровень автоматизации производства, уникальное оборудование и передовые технологии. Компания «Мираторг» рассчитывает обеспечить стабильный объем производства высококачественных натуральных кож (краста) как для российского, так и мирового рынка.

Брянская область, Центральный федеральный округ