В Брянской области открыли завод премиксов для сельхозживотных



В создание производства мощностью 60 тысяч тонн премиксов в год в Выгоничском районе АПХ «Мираторг» инвестировало около 1 млрд рублей.

Крупный премиксный завод построен всего за один год. Благодаря современному технологическому оборудованию предприятие способно производить 10 тонн премиксов в час. Создан полный цикл производства, который включает в себя прием сырья, хранение, измельчение, дозирование биологически активных компонентов, смешивание, получение премиксов и фасовку. Здесь будут выпускать полный ассортимент премиксов для КРС, свиноводства, птицеводства, овцеводства. Готовая продукция позволит получить максимальный эффект при скармливании комбикормов сельхозживотным.

Открытие премиксного завода ООО «Брянский бройлер» позволит обеспечить премиксами не только Брянскую область, но и другие регионы России.

Брянская область, Центральный федеральный округ