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В Брянской области открыли новый межрайонный сосудистый центр с предоставлением квартир врачам

Дек 3
Москва Центральный федеральный округ
В Брянской области открыли новый межрайонный сосудистый центр с предоставлением квартир врачам

В г. Клинцы Брянской области заработал сосудистый центр с современным оборудованием, позволяющим оказывать эффективную помощь при инсультах и инфарктах. Такой центр стал пятым в регионе. Он обслуживает около 240 тыс. жителей восьми районов области. Для работы привлечены лучшие медицинские кадры. В рамках областной целевой программы клинцовским врачам в этом году предоставлено 30 квартир. В ближайшие три года в регионе предоставят не менее 500 квартир медикам: на эти цели выделен 1 млрд рублей.
В оснащение центра вложено 65 млн рублей. Новейшая ангиографическая система Azurion служит для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. В центре оперативно осуществляется коронарография, баллонная ангиопластика и стентирование сосудов сердца, закуплены все необходимые расходные материалы.

Средняя зарплата практикующих врачей центра составляет около 80 тыс. руб. в месяц. Кроме того, в рамках областной программы по обеспечению молодых специалистов жильем врачам предоставляются квартиры, которые через 10 лет станут их собственностью.

Брянская область, Центральный федеральный округ



 
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