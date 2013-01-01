В Брянской области начали строительство нового моста через Десну
Дек 10
В Бежицком районе Брянска началось строительство нового Литейного моста через реку Десна. Новый мост длиной 270 метров будет иметь две полосы движения. Инвестиции в строительство первой очереди составят более 455 млн рублей. Ввод нового моста повысит безопасность и пропускную способность автодвижения в Брянске.
Новое сооружение будет вплотную примыкать к старому мосту, после реконструкции которого обе части создадут единый путепровод.
В настоящее время идут работы в пойме Десны. Строители заливают свайный фундамент, на котором разместятся опоры для будущего моста. Кроме того, начались работы по обустройству строительной площадки, по которой должна беспрепятственно передвигаться спецтехника. На объект в Брянск прибыла буровая установка из Крыма, которая будет задействована при обустройстве свай.
Всего будет изготовлено 168 буронабивных свай: по 14 для каждой из 12 мостовых опор. По контракту подрядчик должен завершить строительство нового моста до конца 2021 года.
Брянская область, Центральный федеральный округ
10 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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