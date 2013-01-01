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В Брянске внедрили систему электронного контроля качества на одном из крупнейших в РФ стальзаводов

Апр 20
Москва Центральный федеральный округ
В Брянске внедрили систему электронного контроля качества на одном из крупнейших в РФ стальзаводов

В Брянской области на ПО «Бежицкая сталь», одном из крупнейших в России производителей вагонного литья, в рамках внедрения цифровой трансформации запустили первый этап проекта автоматизированной системы «Электронный инспектор». Система предусматривает формирование электронных паспортов качества на каждый выпускаемый объект, тем самым предотвращая выпуск «двойников» на инфраструктуру сети РЖД.
Новая система электронного учета позволит предприятию отслеживать объем выпуска продукции, контролировать ее качество на всем жизненном цикле, а также будет способствовать исключению использования на сети железных дорог контрафактных и фальсифицированных узлов и деталей.

Проект позволит перейти на электронное подписание сопроводительных документов, подтверждающих качество продукции и хранение паспортов качества на изделия в электронном виде.

Система автоматически формирует общую базу данных выпущенной продукции и дает возможность выполнить поиск по заданным критериям, включая номер детали, номер сертификата соответствия, чертежа и даты отгрузки.

Новая система электронного учета выпускаемой продукции позволяет предприятию отслеживать объем выпуска в рамках действия сертификата соответствия, контролировать уникальность присвоенных номеров, а также подтверждает легитимность закупаемых и устанавливаемых на подвижной состав узлов и деталей.

Брянская область, Центральный федеральный округ



 
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