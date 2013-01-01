В Белгородской области завершили модернизацию крупного спиртзавода за 1 млрд рублей



В Старооскольском городском округе Белгородской области АО «Новопесчанское» завершило модернизацию единственного в регионе завода по производству этилового спирта и получило лицензию на его производство. Общая сумма инвестиций в проект составила более 1 млрд рублей. Всего будет создано около 120 рабочих мест со средней заработной платой 25 тыс. рублей. Запуск предприятия запланирован на начало февраля текущего года.

В рамках проекта модернизации на спиртовом заводе были построены два спиртохранилища, цех брагоректификационного отделения, сливное отделение, хранилище силоса, цех сушки отходов производства и др. Мощность производства составляет 6 тыс. декалитров пищевого спирта в сутки. Его сбыт в качестве сырья планируется осуществлять предприятиям, производящим ликеро-водочную продукцию на территории области. Белгородская область, Центральный федеральный округ

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