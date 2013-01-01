В Белгородской области стартовало строительство нового элеватора в ТОСЭР «Губкин»



В городе Губкине Белгородской области одиннадцатым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Губкин» стала компания ООО «Троицкое зерно», которая займется реализацией инвестпроекта по строительству элеватора для хранения, доработки и сушки зерна. Объем инвестиций составит 300 млн рублей, будет создано не менее 28 новых рабочих мест.

Производственная мощность элеватора рассчитана на 40 тыс. тонн единовременного хранения и доработки зерна в год. На сегодняшний день ООО «Троицкое зерно» - самый крупный резидент ТОСЭР «Губкин».

Кроме строительства элеватора в этом году здесь стартует ряд интересных инвестпроектов, в том числе по строительству инновационного комплекса для производства натуральных пищевых белков, комбикормового завода, инкубатора индюшиных яиц, мини-пекарни, завода по переработке вторичных полимеров в гранулы и др.

Белгородская область, Центральный федеральный округ