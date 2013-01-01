В Белгородской области стартовало строительство нового элеватора в ТОСЭР «Губкин»
Июл 18
В городе Губкине Белгородской области одиннадцатым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Губкин» стала компания ООО «Троицкое зерно», которая займется реализацией инвестпроекта по строительству элеватора для хранения, доработки и сушки зерна. Объем инвестиций составит 300 млн рублей, будет создано не менее 28 новых рабочих мест.
Производственная мощность элеватора рассчитана на 40 тыс. тонн единовременного хранения и доработки зерна в год. На сегодняшний день ООО «Троицкое зерно» - самый крупный резидент ТОСЭР «Губкин».
Кроме строительства элеватора в этом году здесь стартует ряд интересных инвестпроектов, в том числе по строительству инновационного комплекса для производства натуральных пищевых белков, комбикормового завода, инкубатора индюшиных яиц, мини-пекарни, завода по переработке вторичных полимеров в гранулы и др.
Белгородская область, Центральный федеральный округ
18 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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