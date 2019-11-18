В Белгородской области построили завод для создания не имеющего аналогов мире сахарозаменителя



В Красногвардейском районе Белгородской области группа компаний «ЭФКО» построила ферментный завод стоимостью 764 млн рублей, на котором ведет разработку технологии производства белкового сахарозаменителя, еще не созданного никем в мире. В настоящее время проводятся исследования для получения инновационных способов синтеза белка.

Завод оснащен как пилотными биореакторами для проведения испытаний, так и оборудованием для промышленного производства. Сейчас все объёмы инвестиций направляются на выбор белка и работы по моделированию его структуры.

Проект является стратегически важным для предприятия, специализирующегося на разработке и производстве продукции для здорового питания.

ГК «ЭФКО» занимается производством пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. Продукция компании экспортируется более чем в 40 стран мира.

Белгородская область, Центральный федеральный округ