В Белгородской области открыли обновленное производство добавок в корма сельхозживотных
Ноя 2
В модернизацию производственной площадки в Шебекинском районе региональная компания «Агроакадемия» вложила около 650 млн рублей.
Изначально на этой площадке, которую инвесторы осваивают с 2015 года, планировалось производить корма для ценных пород рыб. В2017-м решили поменять профиль производства и за год завершили все строительные и пуско-наладочные работы.
По словам директора ООО «Агроакадемия» Сергея Лимана, предприятие уникально в России и за ее пределами по комплектации оборудованием. Здесь используется система track&trace, полная автоматизация технического процесса, весы с высокой дискретностью, с диапазоном взвешивания от 20 граммов до 1000 килограммов.
Производственная мощность предприятия составит 86,5 тыс. тонн готовой продукции в год.
Продукция под торговой маркой "Эвомикс" поступит на предприятия России и СНГ до конца ноября этого года.
Белгородская область, Центральный федеральный округ
2 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|2 Ноя:
|2 Ноя:
|2 Ноя:
Центральный федеральный округ:
|2 Ноя:
|2 Ноя:
|2 Ноя:
РОССИЯ:
|2 Ноя:
|2 Ноя:
|2 Ноя: