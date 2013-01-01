В Белгородской области открыли обновленное производство добавок в корма сельхозживотных



В модернизацию производственной площадки в Шебекинском районе региональная компания «Агроакадемия» вложила около 650 млн рублей.

Изначально на этой площадке, которую инвесторы осваивают с 2015 года, планировалось производить корма для ценных пород рыб. В2017-м решили поменять профиль производства и за год завершили все строительные и пуско-наладочные работы.

По словам директора ООО «Агроакадемия» Сергея Лимана, предприятие уникально в России и за ее пределами по комплектации оборудованием. Здесь используется система track&trace, полная автоматизация технического процесса, весы с высокой дискретностью, с диапазоном взвешивания от 20 граммов до 1000 килограммов.

Производственная мощность предприятия составит 86,5 тыс. тонн готовой продукции в год.

Продукция под торговой маркой "Эвомикс" поступит на предприятия России и СНГ до конца ноября этого года.

Белгородская область, Центральный федеральный округ