В Белгородской области открыли новое производство изделий из металла и пластика за 0,6 млрд рублей



В Белгородской области на территории промышленного парка «Северный» состоялся торжественный запуск ООО «Промышленное предприятие «Стальэнерго» — нового производства по выпуску металлоизделий и изделий из пластмассы для железных дорог и метрополитенов. В рамках запуска первой очереди предприятия трудоустроено 140 специалистов с перспективой создания до 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект — 600 млн рублей.

В ближайшее время начнется реализация второй и третьей очередей проекта со строительством трех производственных корпусов общей площадью 3,7 тыс. кв. метров. Производственные мощности открывшегося инновационного предприятия позволят нарастить выпуск металлоизделий, изделий из пластмассы, а также радиоэлектронной, электротехнической продукции и систем связи. Белгородская область, Центральный федеральный округ

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