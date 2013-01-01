В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей



В Белгородской области торжественно открыли аквапарк «Лазурный» площадью в 12 тыс. кв. метров, который стал крупнейшим в регионах Черноземья. Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд рублей. В возведении футуристического здания участвовало несколько тысяч человек, ежедневно на стройплощадке трудились до 500 рабочих. С открытием аквапарка создано около 300 постоянных рабочих мест, в том числе более 100 человек задействовано в системе общественного питания в развлекательном комплексе.

Аквапарк может вместить 700 человек ежедневно непосредственно в зоне отдыха. Максимальная наполняемость самого аквапарка, включая гостевые зоны первого этажа – до тысячи человек. Объект включает аквазону с бассейнами и горками, питание, SPA-услуги. Аттракционы представлены двумя комплексами горок.

«Лазурный» оснащен современными IT-системами, обеспечивающими комфортное и безопасное пребывание гостей. В аквапарке установлена одна из самых передовых систем видеонаблюдения. Инфотерминалы позволяют оперативно узнать информацию о пребывании посетителей в аквапарке.

Состояние всех конструкций и оборудования регулярно проверяют технические специалисты, обслуживание всех агрегатов проводится в соответствии с установленными регламентами.

Белгородская область, Центральный федеральный округ