Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ДЕК, 15:48 МСК
USD (ЦБ)    63,7244
EUR (ЦБ)    70,5047

09 ДЕК, 15:48 МСК
USD (ЦБ)    63,7244
EUR (ЦБ)    70,5047

В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей

Дек 9
Москва Центральный федеральный округ
В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей

В Белгородской области торжественно открыли аквапарк «Лазурный» площадью в 12 тыс. кв. метров, который стал крупнейшим в регионах Черноземья. Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд рублей. В возведении футуристического здания участвовало несколько тысяч человек, ежедневно на стройплощадке трудились до 500 рабочих. С открытием аквапарка создано около 300 постоянных рабочих мест, в том числе более 100 человек задействовано в системе общественного питания в развлекательном комплексе.
Аквапарк может вместить 700 человек ежедневно непосредственно в зоне отдыха. Максимальная наполняемость самого аквапарка, включая гостевые зоны первого этажа – до тысячи человек. Объект включает аквазону с бассейнами и горками, питание, SPA-услуги. Аттракционы представлены двумя комплексами горок.

«Лазурный» оснащен современными IT-системами, обеспечивающими комфортное и безопасное пребывание гостей. В аквапарке установлена одна из самых передовых систем видеонаблюдения. Инфотерминалы позволяют оперативно узнать информацию о пребывании посетителей в аквапарке.

Состояние всех конструкций и оборудования регулярно проверяют технические специалисты, обслуживание всех агрегатов проводится в соответствии с установленными регламентами.

Белгородская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
9 Дек:
9 Дек:
9 Дек:
Центральный федеральный округ:
9 Дек:
9 Дек:
9 Дек:
РОССИЯ:
6 Дек:
6 Дек:
6 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Жесткая позиция без компромиссов. С чем Россия приедет на саммит «Нормандской четверки»

Жесткая позиция без компромиссов. С чем Россия приедет на саммит «Нормандской четверки»
Политика

Не обрекут на голодную смерть. В России запретят взыскивать долги с пенсий и минимальных зарплат

Не обрекут на голодную смерть. В России запретят взыскивать долги с пенсий и минимальных зарплат
Экономика

Кому нужна интеграция России и Белоруссии? Почему сочинская встреча Путина и Лукашенко провалилась

Кому нужна интеграция России и Белоруссии? Почему сочинская встреча Путина и Лукашенко провалилась
Политика 1

Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?

Колесо, которое мы не выбирали. Как стать из белки человеком?
Бизнес и психология

К новогоднему костру! Лучшего Деда Мороза России выбирают в Югре

К новогоднему костру! Лучшего Деда Мороза России выбирают в Югре
События и факты

«Нафтогаз» победил? «Газпром» заплатил Киеву 2,1 млрд долларов

«Нафтогаз» победил? «Газпром» заплатил Киеву 2,1 млрд долларов
Экономика

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения

В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения

В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей

В Белгородской области открыли крупнейший в регионе аквапарк за 1,6 млрд рублей

В Волгоградской области запущено движение по социально значимой региональной автомагистрали

В Волгоградской области запущено движение по социально значимой региональной автомагистрали

В Бурятии запустили пятую гелиостанцию за 1,3 млрд рублей

В Бурятии запустили пятую гелиостанцию за 1,3 млрд рублей

Новости дня

15:13 Болгария подготовилась к приему газа из "Турецкого потока" Болгария подготовилась к приему газа из "Турецкого потока"
Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией
Преемница Меркель считает, что убийство гражданина Грузии в Берлине вредит отношениям с Россией
13:56 В России хотят запретить взыскание долгов с пенсий В России хотят запретить взыскание долгов с пенсий
13:03 Российскую ядерную триаду усилили новыми самолетами Российскую ядерную триаду усилили новыми самолетами
12:15 Греция отказалась выдать Винника Франции и США Греция отказалась выдать Винника Франции и США
11:29 В Париже пройдет отдельная встреча Путина и Зеленского В Париже пройдет отдельная встреча Путина и Зеленского
10:28 Россия придерживается жесткой позиции перед нормандским саммитом Россия придерживается жесткой позиции перед нормандским саммитом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:27 Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР

Узнай, страна!

14:44 В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter