В Башкортостане прошел четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС



В конгресс-холле в Уфе собрались более 1400 участников из 24 стран мира и 40 субъектов РФ, чтобы обсудить как реализуются программные документы, декларации глав государств и Стратегии экономического партнерства.

Деловая программа форума помимо пленарного заседания включила в себя проведение биржи деловых контактов предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, круглых столов, презентаций и выставок представителей бизнеса.

Участники обменивались опытом поддержки предпринимателей, участие в торгово-выставочных мероприятиях, развития экспорта и импорта, техно- и индустриальных парков в регионах России и странах-партнерах.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подчеркнул, что благодаря этому форуму в регионе за последние три года число занятых предпринимательством увеличилось на 13,5 тыс. человек, а при формировании внешнеторгового оборота значительная часть приходится на долю предпринимателей стран-участниц ШОС и БРИКС.

Участвовавшая в работе форума глава департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Милена Арсланова отметила, что принимаемые сегодня на федеральном уровне решения направлены на развитие и поддержку предпринимательства в регионах и уже в следующем году позволят увеличить льготное финансирование субъектов малого и среднего бизнеса до 1 трлн рублей, а с каждым последующим годом эта сумма будет прирастать на 100-200 млрд рублей.

Она подчеркнула, что к 2024 году планируется с 19 до 25 миллионов человек увеличить численность россиян, занятых предпринимательством.

И при достижении этой цели самое пристальное внимание планируется уделить развитию сельской потребительской кооперации, образовательным программам для людей предпенсионного возраста, которые хотели бы обучиться предпринимательству.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ