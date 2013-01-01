Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ОКТ, 17:30 МСК
USD (ЦБ)    65,3065
EUR (ЦБ)    75,3702

22 ОКТ, 17:30 МСК
USD (ЦБ)    65,3065
EUR (ЦБ)    75,3702

В Башкортостане прошел четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Окт 22
Москва Центральный федеральный округ
В Башкортостане прошел четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

В конгресс-холле в Уфе собрались более 1400 участников из 24 стран мира и 40 субъектов РФ, чтобы обсудить как реализуются программные документы, декларации глав государств и Стратегии экономического партнерства.
Деловая программа форума помимо пленарного заседания включила в себя проведение биржи деловых контактов предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, круглых столов, презентаций и выставок представителей бизнеса.

Участники обменивались опытом поддержки предпринимателей, участие в торгово-выставочных мероприятиях, развития экспорта и импорта, техно- и индустриальных парков в регионах России и странах-партнерах.

Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подчеркнул, что благодаря этому форуму в регионе за последние три года число занятых предпринимательством увеличилось на 13,5 тыс. человек, а при формировании внешнеторгового оборота значительная часть приходится на долю предпринимателей стран-участниц ШОС и БРИКС.

Участвовавшая в работе форума глава департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Милена Арсланова отметила, что принимаемые сегодня на федеральном уровне решения направлены на развитие и поддержку предпринимательства в регионах и уже в следующем году позволят увеличить льготное финансирование субъектов малого и среднего бизнеса до 1 трлн рублей, а с каждым последующим годом эта сумма будет прирастать на 100-200 млрд рублей.

Она подчеркнула, что к 2024 году планируется с 19 до 25 миллионов человек увеличить численность россиян, занятых предпринимательством.

И при достижении этой цели самое пристальное внимание планируется уделить развитию сельской потребительской кооперации, образовательным программам для людей предпенсионного возраста, которые хотели бы обучиться предпринимательству.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
22 Окт:
22 Окт:
22 Окт:
Центральный федеральный округ:
20 Окт:
19 Окт:
19 Окт:
РОССИЯ:
22 Окт:
22 Окт:
19 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей

В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей

В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок

В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок

В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях

В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях

В Башкортостане прошел четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

В Башкортостане прошел четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Новости СМИ

Новости дня

17:03 Уфологи: в Антарктиде записали зловещие звуки древнего подводного НЛО Уфологи: в Антарктиде записали зловещие звуки древнего подводного НЛО Видео
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
17:00 В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход
16:31 В Минобороне рассказали об индексации зарплат и пенсий военнослужащих В Минобороне рассказали об индексации зарплат и пенсий военнослужащих
15:51 Свыше 40 тысяч литров крови заготовили в Подмосковье с начала года Свыше 40 тысяч литров крови заготовили в Подмосковье с начала года
15:21 Синоптики не исключили выпадения мокрого снега в Москве на неделе Синоптики не исключили выпадения мокрого снега в Москве на неделе
14:47 Учёные обнаружили частицы пластика в поваренной соли Учёные обнаружили частицы пластика в поваренной соли
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
14:26 Подозреваемого в серии краж задержали в Волоколамском районе Подозреваемого в серии краж задержали в Волоколамском районе

Узнай, страна!

16:34 В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей В Амурской области прошел АmurE-commerceForum 2018 для российских и китайских предпринимателей
Профицит бюджета достиг 2 трлн рублей, Россия и Узбекистан подписали 800 соглашений и другие новости пятницы
Профицит бюджета достиг 2 трлн рублей, Россия и Узбекистан подписали 800 соглашений и другие новости пятницы
15:57 В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок В Удмуртии локализовали первое в России производство редукторных лифтовых лебедок
15:54 В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях В Калужской области внедрили инновационную технологию хранения зерна в полевых условиях
12:14 Базовая кафедра Дальневосточного государственного медицинского университета начинает работу в ЕАО Базовая кафедра Дальневосточного государственного медицинского университета начинает работу в ЕАО
08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году
20 ОКТ, 11:07 В Курской области проходят ярмарки «Осень-2018» В Курской области проходят ярмарки «Осень-2018»
Отрубленная голова. Кто убил саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и почему США закрывают на это глаза
Отрубленная голова. Кто убил саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и почему США закрывают на это глаза
19 ОКТ, 11:30 Предпринимателей приглашают принять участие в конференции по внешнеэкономической деятельности Предпринимателей приглашают принять участие в конференции по внешнеэкономической деятельности
19 ОКТ, 10:56 Губернатор поздравил тамбовского боксера с победой на юношеских Олимпийских играх Губернатор поздравил тамбовского боксера с победой на юношеских Олимпийских играх

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter