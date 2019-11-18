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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Башкирии заработала первая в России роботизированная ферма с полным производственным циклом

Фев 26
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии заработала первая в России роботизированная ферма с полным производственным циклом

В Абзелиловском районе Башкирии СПК «Красная Башкирия» запустил первую очередь роботизированной молочно-товарной фермы на 800 голов дойного стада. Общий объём инвестиций в пилотный проект оценивается в 420 млн рублей. Это первая в России роботизированная ферма с полным производственным циклом, построенная каркасно-тентовым способом. До этого в регионе не было практики использования доильных роботов.
В первом корпусе для беспривязного содержания КРС уже установлены шесть доильных роботов, три робота-уборщика вакуумного типа, а также робот-пододвигатель кормов. Столько же роботов будет работать и во втором корпусе, строительство которого подходит к завершению.

Роботизированное оборудование закуплено на уфимском предприятии «Роботекс», где запущено крупноузловое сборочное производство голландских доильных роботов Lely Astronaut A5.

Роботы осуществляют весь производственный цикл: они не только доят коров, но и следят за состоянием их здоровья, комфортным содержанием. Чёткая последовательность в выполнении технологических операций и отсутствие человеческого фактора дают возможность получать молоко высокого качества.

Себестоимость молока экстра-класса не превысит 18 рублей за литр, что является хорошим показателем для агробизнеса. Предполагается построить 20 таких ферм в республике.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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