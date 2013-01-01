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В Башкирии запустили первую очередь современного молочного комплекса на 1600 голов КРС

Янв 28
Москва Центральный федеральный округ
В Башкирии запустили первую очередь современного молочного комплекса на 1600 голов КРС

В Илишевском районе Башкирии ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов крупного рогатого скота (КРС) высокопродуктивных молочных пород. Инвестиции составили 479 млн рублей.
Всего на комплексе планируется производить 13,3 тыс. тонн молока в год, выращивать нетелей со среднесуточным привесом 800 граммов.

Три коровника, доильный зал, а также инженерно-техническая инфраструктура построены по новой экономичной технологии, разработанной на предприятии. Так, например, вместо кровельного материала на каркас крыши натянуты съемные тенты, что позволяет обеспечивать лучшую вентиляцию для более комфортного содержания животных.

На ферме внедрена современная система управления стадом, которая автоматически следит за самочувствием каждой коровы. К ноге каждого животного прикреплен браслет, который считывается системой.

Также система позволяет определять время осеменения, объём молока от каждой коровы, а также показатели по белкам, жирам и углеводам.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ



 
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