В Башкирии ввели в строй путепровод через железную дорогу за 1 млрд рублей



В столице Башкортостана Уфе состоялось торжественное открытие движения на транспортной развязке на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе города. Общая стоимость путепровода с подходами к нему составила более 1 млрд рублей.

Протяженность нового путепровода из сборно-монолитного железобетона составляет 161 метр, ширина – 14,5 метров на три полосы движения. Общая протяженность транспортного участка, включая подъезды к мосту – около 1 километра.

За период строительства транспортной развязки выполнен значительный объем работ помимо строительства непосредственно самого путепровода над железнодорожными путями. Произведен вынос и переключение на новую схему газоснабжения 770 метров сетей газопровода, переустроено 640 метров магистрального водовода, обеспечивающего 70% водоснабжения микрорайона Черниковка. Кроме того, вынесено 1269 метров сетей связи и других коммуникаций. Построено несколько подходов с огромным объемом работ по их отсыпке, обустроены тротуары, установлены шумозащитные экраны, локальные очистные сооружения, смонтировано освещение, нанесена разметка и многое другое.

Объект имеет важное социальное значение для Уфы. Новая транспортная развязка обеспечит беспрепятственный проезд транспорта на Бирский тракт и северный выезд из города. Одним из важнейших итогов строительства станет исчезновение автомобильных заторов и, как следствие, улучшение состояния окружающей среды.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ